Госдеп ответил на обвинение Путина в нарушении Конвенции по химоружию

В Госдепартаменте США заявили, что страна завершит процесс ликвидации арсенала химического оружия до конца 2023 года, сообщает РИА Новости.

Так в ведомстве прокомментировали заявление российского лидера Владимира Путина о том, что американские власти срывают установленные сроки, в рамках которых должны были выполнять взятые на себя обязательства по уничтожению химического оружия.

В Госдепе заявили: «Правительство США продолжает фокусироваться на уничтожении оставшейся части химоружия в хранилищах в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки)».

Отметим, российская сторона уничтожила последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в стране запасов 27 сентября. Соответственно, РФ полностью исполнила свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химоружия.