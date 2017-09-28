ОНФ назвал российские города с худшими дорогами

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) представили рейтинг городов России по качеству дорог по итогам проверки 110 городов в 84 регионах страны.

Худшими в 2017 году признаны дороги в Махачкале, Орске и Твери. Также в последнюю десятку по качеству дорог вошли Ковров, Нальчик, Шадринск, Когдопога, Орел, Владивосток и Волгоград.

ТОП-10 городов с самыми худшими дорогами в стране pic.twitter.com/DjpqspyXoY — Народный фронт (@ornfront) 28 сентября 2017 г.

Лучшими в России признаны дороги в Тюмени, где инспекция ОНФ «нашла всего лишь одну яму».

Также в тройку лучших по качеству дорог вошли Майкоп (поднялся в рейтинге на 13 позиций) и Белгород (сохранил третье место). Москва хотя и улучшила положение в рейтинге на 18 позиций, заняла в нем лишь 8-е место.

ТОП-10 городов с самыми лучшими дорогами



В Тюмени наша инспекция нашла всего лишь одну яму pic.twitter.com/TT2dhJuOSo — Народный фронт (@ornfront) 28 сентября 2017 г.

Эксперты ОНФ отметили, что за последний год состояние дорог в России несколько улучшилось -более 1300 дорог, отмеченных на карте проекта, были капитально отремонтированы, более чем на 2,5 тысячах участках дорог был проведен ямочный ремонт.