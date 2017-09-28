Басманный суд заочно арестовал главного информатора WADA Григория Родченкова

Басманный суд Москвы заочно арестовал главного информатора WADA по допинговому скандалу, бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по уголовному делу о злоупотреблении служебными полномочиями, передает «Интерфакс».

Сообщается, что решение об аресте было принято еще 21 сентября. Родченков объявлен в международный розыск.

В Следственном комитете России еще в 2016 году сообщали, что у следствия есть основания полагать, что Родченков занимался уничтожением допинг-проб по указанию «кого-то из руководства Всемирного антидопингового агентства».

Также следователи предполагали, что Родченков являлся автором и организатором целого ряда схем незаконного приобретения и последующей реализации запрещенных препаратов.

Сам Родченков с 2016 года находится в США, не раскрывая точного места жительства. В 2016 году по этому уголовному делу было арестовано имущество Родченкова, но затем Мосгорсуд отменил арест.

Родченков является одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое расследовало использование допинга в российском спорте.

Независимый эксперт WADA Ричард Макларен утверждал, что в России существовала практика подмены «грязных» допинг-проб на «чистые» прямо во время соревнований. По его словам, Минспорта РФ вместе с Родченковым разрабатывали методику, которая гарантировала невозможность уличения в применении допинга, а специалисты в лабораториях добивались даже внешнего сходства «чистых» и «грязных» проб.

Расследование показало, что на Олимпиаде-2014 в Сочи у 12 медалистов были вскрыты пробы с мочой. На контейнерах с пробами были обнаружены царапины и повреждения, указывающие на манипуляции с содержимым этих контейнеров. В пробах некоторых спортсменов уровень соли превышал «физиологически допустимый». Также были выявлены манипуляции с пробами шести медалистов Паралимпиады в Сочи.

Самым громким результатом расследования стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Внутренняя переписка Родченкова вошла во вторую часть доклада комиссии Макларена, обнародованного 9 декабря 2016 года, где был сделан вывод о существовании государственной системы поддержки допинга в российском спорте. Через несколько дней после этого Россию лишили права проводить Чемпионат мира по бобслею и скелетону.