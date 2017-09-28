Ведущая международная конференция, посвященная актуальным вопросам развития технологий в области кибербезопасности, Skolkovo Cyberday 2017, пройдет 25 октября в Инновационном центре «Сколково». Цель конференции – определить новые технологические подходы и решения, способные обеспечить информационную безопасность в условиях стремительной интеграции информационных технологий в бизнес процессы компаний, а также найти рыночные ниши для появления новых компаний. Организатор ежегодного мероприятия – Кластер Информационных технологий Фонда «Сколково».

В этом году в фокусе внимания конференции искусственный интеллект и будущее кибербезопасности; роль социальных, поведенческих и инновационных решений в области кибербезопасности; ключевые проблемы кибербезопасности банковской отрасли; ключевые проблемы информационной безопасности облачных сервисов.

«Развитие технологий информационной безопасности является приоритетным направлением деятельности Кластера информационных технологий. Именно поэтому, мы рады поделиться наработанным опытом в рамках Skolkovo Cyberday 2017. Среди клиентов наших участников: Сiti, Microsoft, Ростелеком, Сбербанк, Альфа-Банк, Qiwi и многие другие, – комментирует мероприятие Сергей Ходаков, Директор по операционной работе Кластера информационных технологий Фонда «Сколково». – Многие из реализованных проектов в области ИБ уже завоевали лидерские позиции и признаны на международном уровне. Так, была реализована первая в мире технология квантового блокчейна; разработана одна из лучших систем в мире предотвращения кибератак и обнаружения киберугроз, которой аналитики из Forrester присудили 2 место из 30 мировых аналогов. Кроме того, создана программная платформа для определения подлинности цифровых документов и защиты от цифрового мошенничества, занявшая призовые места на международных конкурсах проектов - SWIFT Innotribe 2017 и Slush Singapore 2017».

Спикеры конференции – ведущие эксперты и практики в сфере информационной безопасности, среди них президент Ассоциации профессионалов в области информационной безопасности RISSPA, заместитель генерального директора по технологиям и развитию бизнеса «Информзащита» Евгений Климов, генеральный директор компании «Лавина Пульс» Андрей Масалович, программный директор IBM Security Tiger Team Michel Bobillier; ведущий советник по вопросам информационной безопасности IBM в России и СНГ Олег Бакшинский, директор по операционной работе Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Сергей Ходаков и многие другие.

В этом году Skolkovo Cyberday Conference 2017 пройдет в новом формате – кроме докладов гостей ожидает множество мероприятий, включая финал школы кибербезопасности, которая пройдет 23-25 октября 2017 года; конференция «Реальность и практика ИБ в АСУ ТП»; выставка инновационных проектов технологических компаний с разработками информационной безопасности от компаний-резидентов Фонда «Сколково»; мастер классы и научно-технические доклады по вопросам создания и развития новых ИБ-решений и другие.

Дополнительная информация и регистрация на конференцию доступны здесь. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации, количество мест ограничено.