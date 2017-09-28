Российское ПО будут продавать в Японии

Программное обеспечение компании DATADVANCE, резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково», выходит на японский рынок. DATADVANCE и транснациональная IT-компания SCSK Corporation, базирующаяся в Японии, заключили соглашение о дистрибуции разработанного российской компанией ПО pSeven и pSeven Core на японском рынке.

Резидент «Сколково» является ведущим в России разработчиком программного обеспечения в области анализа данных, инженерной оптимизации и предсказательного моделирования. «Компания DATADVANCE – одна из старейших участников проекта «Сколково». Возникшая как союз молодых ученых и инженеров при поддержке Института проблем передачи информации РАН, сегодня эта компания является одним из самых заметных игроков на рынке инженерного ПО. В 2016 году эта компания вошла в список потенциальных лидеров российского рынка. За ее плечами – успешно реализованные проекты в России, Франции и других странах», – рассказывает о резиденте Сергей Шубин, Директор по развитию ИТ-проектов Фонда «Сколково».

Компания уже несколько лет работает в Азиатско-Тихоокеанском регионе – в Корее и Китае. По словам Сергея Морозова, сооснователя и президента DATADVANCE, Япония, как страна, обладающая развитой промышленностью и являющаяся одним из крупнейших рынков инженерного программного обеспечения, была следующей целью компании.

«Мы очень рады заключению партнерского соглашения с таким крупным игроком на рынке инженерного ПО как SCSK Corporation. Уверен, что это позволит усилить позиции DATADVANCE на этом рынке и во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подчеркивает Сергей Морозов.

SCSK Corporation, ведущая компания в сфере IT услуг в регионе, обладает уникальной командой высококвалифицированных инженеров, специализирующихся в области CAE, что позволит эффективно продвигать всю линейку продуктов pSeven и оказывать техническую поддержку для всех программных продуктов.

«Теперь сделан очередной шаг к успеху – заключение соглашения с японской SCSK Corporation, – комментирует развитие резидента Сергей Шубин. – DATADVANCE отличает высокий уровень менеджмента и качества разрабатываемого ПО. В силу этих причин, я абсолютно уверен в успехе ребят. Впереди у них немало достижений, о которых будут писать и которыми мы будем гордиться».

Сотрудничество российского разработчика и ведущей японской компания в сфере IT значительно увеличит клиентскую базу DATADVANCE. Потенциальные клиенты смогут на месте получать помощь в использовании ПО от DATADVANCE и убедиться в том, что это позволяет им добиваться большей эффективности и сокращать время разработки своих продуктов.