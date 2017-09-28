Москвичам пообещали первый снег

В ближайшие дни в Москве ночью и утром возможны заморозки и мокрый снег. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Не исключено, что первые снежинки могут закружить в ближайшие дни, пятницу и субботу, когда у нас прогнозируются осадки», — заявила синоптик.

Она отметила, что бабье лето в московском регионе закончилось и началась золотая осень.

«Но это еще не зима, совершенно нормальное явление, когда волны тепла сменяются волнами холода. И если в предстоящие дни температура будет немного ниже нормы, это не страшно. Впереди обязательно еще будут периоды потепления», — отметила Макарова.