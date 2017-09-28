Соловьев назвал себя богатым человеком в ответ на расследование Навального

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, согласно которому у ведущего в собственности находится недвижимость на 1 млрд рублей.

«Я официально много лет много зарабатываю. Я никогда не скрывал, что я богатый человек. В чем суть расследования?» — заявил Соловьев РБК.

Ведущий добавил, что он не государственный служащий, который обязан отчитываться о своих доходах.

«Собственность оформлена на меня, ни от кого не скрывается, налоги плачу», — резюмировал ведущий.

Ранее сегодня Навальный выпустил фильм-расследование о собственности Соловьева.

Выяснилось, что еще во времена мэра Юрия Лужкова Соловьев дешево приобрел у Москвы квартиру площадью 160 квадратных метров в элитном доме на Долгоруковской улице. Впоследствии он выкупил еще две огромные квартиры в этом же доме.

Их общая площадь 450 квадратных метров. Кроме того в собственности ведущего находятся четырехэтажный дом в коттеджном поселке Стольное под Переделкино площадью 1045 квадратных метров и вилла на озере Комо в Италии.