Минобороны опровергло сообщения о плене российских солдат в Сирии

Минобороны России опровергло сообщения запрещенной в стране террористической организации «Исламское государство» (ИГ) о том, что в Сирии были взяты в плен два российских военнослужащих, а один погиб в бою.

«Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению. Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было», — сообщил представитель авиабазы Хмеймим, на которой базируется российская группировка в Сирии (цитата по сайту канала «Звезда»).

Ранее сегодня ИГ заявило о пленении двух российских военных и гибели еще одного из них у города Дейр-эз-Зор.