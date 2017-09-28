Россия в 2017 году может побить советский рекорд по сбору зерна

Россия по итогам 2017 года может побить рекорд советских времен, собрав более 127 млн тонн зерна, сообщает ТАСС.

«Сегодня убрано уже 85% посевных площадей, намолочено почти 122 млн тонн зерна в бункерном весе, и мы можем с уверенностью говорить о том, что будет собран рекордный урожай за всю историю России, включая советские времена. Подобный урожай у нас был в 1978 году – 127 млн тонн. В этом году мы этот рекорд побьем, не сомневаюсь», – заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая в правительстве.

«На сегодняшний день экспорт зерна превысил на треть показатели прошлого года, вывезено более 10 млн т зерна, в том числе почти 8 млн т пшеницы. При благоприятной ситуации на мировом рынке планируем вывезти почти 45 млн т, в том числе 30 млн т пшеницы», – сообщил Ткачев.

По его словам, Россия рассчитывает в 2017-2018 сельхозгоду намерена вернуть мировое лидерство по экспорту пшеницы. В прошлом сельхоз году, который завершился 30 июня, РФ экспортировала 27,1 млн т пшеницы, уступив мировое лидерство США (28,1 млн т).

Ткачев отметил, что посевная площадь под зерно в 1978 году была вдвое больше, чем сейчас – 78 млн га против сегодняшних 47 млн га. Если Россия восстановит эту площадь, то дополнительно получит еще 100 млн тонн зерна, пообещал министр.

«Уже к 2030 году мы сможем получить не 120, а 150 млн тонн зерна. Значит, экспорт будет не 40-45 млн тонн, а уже за 70 млн тонн. Это очень серьезный рост и возможность дополнительно зарабатывать», – отметил Ткачев.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов России министерство придерживалось консервативного прогноза по урожаю. В начале июля Ткачев заявил, что в этом году удастся собрать только 100-105 млн тонн. На прошлой неделе министр повысил прогноз до 116-117 млн тонн.

Также в Минсельхозе рассчитывают, что в два раза вырастет экспорт сахара. «Рекордный урожай свеклы позволит произвести 6,5 млн т сахара и сохранить мировое лидерство в этом сегменте. В сезоне 2016-2017 г. Россия вышла на первое место в мире по производству свекловичного сахара, опередив Францию, США, Германию... Сегодня мы полностью обеспечены своим сырьем и в десятки раз увеличили экспорт сахара. В прошлом году он составил 340 тыс. т, в этом году экспортный потенциал отрасли в 2 раза выше – около 700 тыс. т», – сообщил Ткачев.