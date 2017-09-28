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28 сентября 2017, 08:02
гражданская авиация Минтранспорта

Минтранс договорился об обслуживании рейсов «Вим-Авиа»

Самолет компании ВИМ-авиа
Самолет компании ВИМ-авиа

Обслуживание регулярных рейсов авиакомпании «Вим-Авиа» и перевозка ими пассажиров будет осуществляться вплоть до 15 октября, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта России.

27 сентября глава ведомства Максим Соколов провел заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров «Вим-Авиа». В сообщении Минтранса отмечается: «В режиме "он-лайн" Министром достигнуты принципиальные договоренности с аэропортами и топливозаправочными компаниями страны о бесперебойном обслуживании всех рейсов "Вим-Авиа", топливозаправка и аэропортовое обслуживание будет гарантировано предоставлено».

В частности, собственники аэропорта Домодедово согласились выпустить во Внуково пять самолетов «Вим-Авиа», которые ранее были остановлены аэропортом за долги.

При этом подчеркивается, что перевозка пассажиров регулярных рейсов будет осуществляться только до 15 октября: «С 16 октября она будет прекращена. Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется для возврата денежных средств сдавать билеты по месту их приобретения».

Самолеты авиакомпании ранее были не только задержаны в российских аэропортах, но и арестованы за долги в Бельгии и Турции. По оценке Ассоциации туроператоров России, до 100 тысяч туристов могут пострадать из-за проблем «Вим-Авиа».

В отношении должностных лиц компании возбуждено дело о хищении средств пассажиров: по версии следствия, «Вим-Авиа» продолжала реализовывать билеты на самолеты вопреки отсутствию возможности выполнить обязательства перед пассажирами.

27 сентября глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать дело в отношении руководства «Вим-Авиа» в Главное управление по расследованию особо важных дел СКР.

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