Жириновский призвал лидеров думских партий уступить место молодым

Лидерам партий давно следует передать бразды правления молодежи, заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский, пишет «Лента.Ru».

«Зюганов сколько сидит? Жириновский сколько сидит? Миронов? Явлинский? Он играет, что там другой руководитель. Он должен уйти, чтобы другая команда вела политическую партию. Я только за это», — заявил Жириновский.

При этом он признался, что ему самому достойной замены пока нет. «Как появится, обязательно поможем этому человеку получить опыт управления», — заверил лидер ЛДПР.

Жириновский также прокомментировал недавнюю серию отставок губернаторов. По мнению лидера либерал-демократов, не следует превращать ротацию кадров в некую кампанию, нужно менять систему в целом.

«Совершенно не годятся выборы. Назначать. И идеальный вариант — это делать вместе с избранием президента. Вот его избирают на шесть лет, и он назначает новых губернаторов, новых министров. И через шесть лет они все уходят в отставку», — предложил Жириновский.