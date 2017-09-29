СМИ узнали имя расстрелявшего военных в Амурской области новобранца

Информированный источник сообщил о том, что расстрелявший людей на полигоне в микрорайоне Транспортный города Белогорска Амурской области — это 23-летний уроженец Дагестана Гасан Абдулахадов. Он был призван на службу отделом военного комиссариата ХМАО-Югры по Нижневартовску и зачислен в часть всего девять дней назад, передает «Интерфакс».

В пресс-службе главы Белогорска уточнили, что в качестве одной из версий случившегося рассматривается нервный срыв у солдата-срочника. Известно, что у молодого человека, сбежавшего с места преступления после расстрела сослуживцев, при себе имеется автомат и четыре обоймы патронов.

Поскольку беглец представляет опасность для жизни окружающих, в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий. Кроме того, принимаются меры по предотвращению возможных ситуаций, связанных с захватом заложников.

В администрации города заявили, что если солдата не поймают в ближайшее время, будут отменены все массовые мероприятия — из соображений безопасности.

Напомним, военнослужащий выпустил очередь из автомата по своим сослуживцам, находясь вместе с ними на стрельбище. Погибли офицер и двое рядовых, два человека получили ранения и были госпитализированы. В отношении Абдулахадова возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.