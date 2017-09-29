Полиция составила протокол об административном нарушении против Навального

Полиция составила протокол об административном нарушении в отношении оппозиционера Алексея Навального, задержанного сегодня утром в Москве «за призывы граждан к участию в несогласованных акциях», передает «Интерфакс».

«Сотрудники ГУ МВД России по Москве составили в отношении Алексея Навального протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», - сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Материалы дела об административном нарушении будут в ближайшее время направлены в суд.

Алексей Навальный был задержан утром 29 сентября в подъезде собственного дома в Москве, когда направлялся на вокзал, чтобы уехать на митинг в Нижнем Новгороде.

Ранее полиция и прокуратура Нижегородской области предупредили, что шествие и митинг на площади Маркина в Нижнем Новгороде, принять участие в которых призывают Навальный и «ряд общественных деятелей», не согласовано.

По утверждению оппозиционера, встреча в Нижнем на площади Маркина была согласована, но впоследствии мэрия города по телефону «незаконно попыталась отозвать согласование и объявила о проведении другого мероприятия на этом месте».

Находясь после задержания в ОВД «Даниловский», Навальный записал обращение к жителям Нижнего Новгорода, в котором извинился за свой неприезд и призвал горожан все равно прийти на площадь Маркина «ради принципа и в знак протеста против той тупости, маразма и деградации, которые овладели нашей страной».