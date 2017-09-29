Миллиардер Баков собрался идти в президенты ради возрождения монархии

Основатель Монархической партии и обладатель миллиардного состояния Антон Баков заявил о своем намерении принять участие в президентских выборах 2018 года. «Я буду выдвинут, скорее всего, от Монархической партии», — пояснил он РИА Новости.

По словам политика, у него как у кандидата будет «ровно два тезиса» — необходимость возрождения династии Романовых и создание монархического интернационала.

«Династия Романовых должна быть возрождена хотя бы в качестве главы мини-государства типа Ватикана — мы вовсе не претендуем на то, чтобы сейчас немедленно возрождать династию Романовых во главе РФ», — уточнил Баков, добавив, что второй его тезис предполагает возрождение аналога священного союза в варианте XIX века.

До этого Баков говорил журналистам, что Монархическая партия будет поддерживать на президентских выборах депутата Госдумы Наталью Поклонскую — если, конечно, она решит выдвинуть свою кандидатуру (на самом деле она не собирается этого делать и не имеет такого права с точки зрения российского законодательства).

Ранее миллиардер анонсировал другой масштабный проект — возрождение империи Романовых в Тихом океане, на островах в составе Республики Кирибати, со сметой в 350 млн долларов.