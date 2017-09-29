В Амурской области военнослужащий застрелил офицера и двух солдат и скрылся с оружием

В Амурской области на ночных стрельбах военнослужащий застрелил офицера и двух солдат и скрылся с оружием, передает ТАСС.

«В одной из воинских частей, расположенных в микрорайоне Транспортный, произошло ЧП. На стрельбище военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера. Еще одного военнослужащего ранил. Он находится сейчас в госпитале», - говорится в сообщении администрации Белогорска, где расположено стрельбище.

Как уточнили в Минобороны, на полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж.

«В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего», - сказали в ведомстве.

По информации мэрии Белогорска, стрелявший покинул место происшествия, захватив с собой автомат с несколькими рожками патронов, и сейчас находится в бегах.

О чрезвычайной ситуации доложено губернатору Амурской области Александру Козлову. «По поручению губернатора в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий», - добавили в мэрии.

В горадминистрации также сообщили, что если в ближайшее время беглец с оружием не будет найден, общегородские мероприятия, в том числе приуроченные ко Дню пожилых людей, в Белогорске будут отменены.