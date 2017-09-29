Умерла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова

Известная советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на новостного продюсера американской телекомпании 6ABC Кристена Битти.

Напомним, Белоусова выступала в дуэте с Олегом Протопоповым. Пара получила золотые медали на Играх-1964 в Инсбруке и Олимпиаде-1968 в Гренобле. Белоусова и Протопопов четыре раза побеждали на чемпионатах мира и еще четырежды - на чемпионатах Европы.

В 1979 году фигуристка завершила карьеру и вместе с Протопоповым в Швейцарии попросила политического убежища.

В 2003 году спортсмены в Россию, а в 2014 году стали гостями Олимпиады в Сочи.