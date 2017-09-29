Гендиректора «Вим-Авиа» сменили коллегой из «Трансаэро»

В терпящей бедствие авиакомпании «Вим-Авиа» назначен новый генеральный директор (предыдущему — Александру Кочневу — сегодня предъявили обвинение в мошенничестве). Им стал Александр Бурдин. Он, как напоминают «Ведомости», с конца 2015 года по сентябрь нынешнего года возглавлял авиакомпанию «Трансаэро», куда пришел уже после фактической остановки ее деятельности в связи с намечавшимся банкротством, а ушел с введением конкурсного производства.

В сообщении отмечается, что у Бурдина за это время накопился ценный опыт управления компанией в кризисной ситуации и сформировалась команда экспертов в этой сфере. Они уже начали анализировать финансовое состояние «Вим-Авиа» и вырабатывать список мер по стабилизации ситуации с перевозками авиакомпании.

Кроме того, как уточняется в сообщении, новые управляющие сформируют для авиаперевозчика «адаптивную и экономически выгодную модель развития», согласуют график погашения задолженностей перед кредиторами, включая долги за топливо и обслуживание в аэропортах.

«Новое руководство компании сотрудничает с правоохранительными органами России», — подчеркнули в издании.

По данным «Ведомостей», решение назначить гендиректором «Вим-Авиа» именно Бурдина было принято находящимися за границей собственниками авиакомпании — супругами Мурсекаевыми. Хотя «Трансаэро» под управлением Бурдина не возобновила операционную деятельность, компании удалось погасить долги по зарплате, провести инвентаризацию основных средств и собрать имущество для выплат кредиторам.