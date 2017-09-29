Россия не будет передавать Турции технологии в рамках поставки С-400

Россия не будет передавать Турции технологии в рамках контракта по поставке в эту страну зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», передает «Интерфакс».

«Об этом сейчас речи не идет, пока речь идет пока только о поставке», - заявил журналистам помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин.

Ранее СМИ сообщали, что переговоры о поставках Турции С-400 затянулись еще и потому, что Анкара настаивала на передаче части технологий и совместном производстве некоторых частей этих ЗРК, в чем Россия категорически отказала.

Кожин подтвердил, что Турция внесла аванс за российские C-400.

«Контракт вступил в действие, аванс заплачен. По конкретным срокам пока ничего не могу сказать», - добавил помощник президента РФ. По информации турецкой стороны, поставки С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.

25 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Россия и Турция подписали соглашение по поставкам зенитных ракетных систем С-400.

«С божьей помощью, мы увидим ракеты С-400 в нашей стране и будем совместно их производить», — сказал тогда президент.

В свою очередь, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил журналистам, что возможный контракт не предполагает производство С-400 на территории Турции.

12 сентября Эрдоган сообщил, что Турция внесла первый взнос за систему С-400. По данным СМИ, страна может приобрести ЗРК за 2,5 млрд долларов.

ЗРК дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предназначен для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения на дальности до 400 км. Система пока не имеет аналогов в мире. Контракт на поставку комплекса был подписан также с Китаем. В конце августа Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству заявила, что получила около десяти заявок на С-400.