МЭР уверено в снижении оттока капитала в 6 раз к 2020 году

Минэкономразвития ожидает постепенного снижения оттока капитала с ожидаемых в в 2017 году 18 млрд долларов до 3 млрд долларов в 2020 году, передает «Интерфакс».

Согласно базовому варианту макропрогноза на трехлетку, внесенному правительством в Госдуму вместе с проектом бюджета, в 2018 году отток капитала сократится до 7 млрд долларов, затем снизится до 5 млрд долларов в 2019 году и в 2020 году составит всего 3 млрд долларов.

За счет каких мер планируется добиться столь радикального снижения оттока капитала, не сообщается.

Напомним, что, согласно данным Центробанка, чистый отток капитала из России в первом полугодии 2017 года увеличился на 70% - до 14,7 млрд долларов. За аналогичный период годом ранее отток капитала составлял 8,6 млрд долларов, а за весь 2016 год, по данным ЦБ, — 15,4 млрд долларов.

В начале июля СМИ сообщили, что иностранные инвесторы за последние четыре месяца вывели из акций российских предприятий более 1,6 млрд долларов, что стало максимальным оттоком иностранного капитала из России за последние три с половиной года.

По оценкам ЦБ, чистый отток капитала из РФ в 2017 году составит 19 млрд долларов, 11 млрд долларов - в 2018 году и 14 млрд долларов - в 2019 году.