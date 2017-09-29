Суд признал незаконным решение Росавиации о лишении лицензии Челябинского летного училища

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск выпускника Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА) Романа Волкова, просившего признать незаконным решение Росавиации о лишении его лицензии коммерческого пилота, передает «Интерфакс».

Суд признал незаконным приказ Росавиации от 12 июля 2017 года о лишении Волкова свидетельства пилота и обязал госорган восстановить его документ в Реестре выданных свидетельств авиационного персонала.

В материалах дела отмечается, что истец поступал в ЧЛУГА, будучи уверенным в законности учебной деятельности учреждения.

В частности учебно-тренировочному центру в 2013 году была выдана лицензия на образовательную деятельность по программам летной подготовки, которая действительна по настоящее время, и другие разрешительные документы. При этом истец потратил на обучение почти 1,7 млн рублей.

Змдиректора ЧЛУГА Сергей Хатунцев сообщил агентству, что ранее подобный иск еще одного их выпускника был удовлетворен судом в Иркутске. Еще свыше двадцати исков от лишенных лицензии пилотов поданы в суды Хабаровска, Владивостока, Екатеринбурга и Москвы.

Хатунцев также отметил, что руководство ЧЛУГА обжалует решение Копейского городского суда (Челябинской области), который на этой неделе признал незаконной деятельность частного училища по подготовке пилотов.

Еще в мае 2017 года пилоты и другие сотрудники российской авиаотрасли обратились с петицией в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), заявляя, что Росавиация «зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы» уже аннулировала свидетельства сотен авиационных специалистов.

По словам авторов обращения, всего лицензий могут лишиться несколько тысяч сотрудников, в том числе бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также летчиков, переучившихся на коммерческих пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах (АУЦ).

По итогам обучения в этих центрах Росавиация выдает свидетельство.

Однако теперь, как отмечалось в петиции, ведомство «известило региональные отделения о том, что даже если пилоты имеют высшее профессиональное образование, но проходили первоначальную летную подготовку в АУЦ, а не в государственном учебном заведении, то их свидетельства будут изыматься, а новые не выдаваться».