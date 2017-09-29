Дуров заявил о готовности свернуть работу Telegram в России и Иране

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности свернуть бизнес в тех странах, которые оказывают давление на компанию, в частности, в России и в Иране, передает «Интерфакс».

«Нас не беспокоит то, что в отдельных странах на нас оказывается давление из-за защиты нами конфиденциальности пользователей. Мы всегда готовы порвать как личные, так и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление», - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Роскомнадзор неоднократно требовал от команды Telegram выполнить требование российского законодательства и предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. В случае отказа глава Роскомнадзора грозил мессенджеру блокировкой.

В Иране на этой неделе прокуратура возбудила уголовное дело против Дурова. Основанием стало то, что, по версии иранской прокуратуры, Telegram использовался с целью распространения детской порнографии, а также экстремистской информации боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) .

Сворачивание бизнеса в России и в Иране не является критичным для Telegram, так как в этих странах компания на настоящий момент в качестве юридического лица не присутствует, заявил Дуров. По его словам, последняя связь с Россией с этой точки зрения была прервана в июле, когда Telegram прекратил контракт с петербургским ООО «Телеграф», обеспечивавшим защиту мессенджера от спама. Причиной разрыва отношений с «Телеграфом», по заявлению Дурова, стали прозвучавшие в июне этого года угрозы со стороны российских регуляторов заблокировать Telegram. После этого «Телеграф» сменил собственника и распустил своих сотрудников.

Самого Дурова, по его словам, не очень пугает перспектива оказаться персоной нон-грата в Иране. Более заметной для бизнесмена, обладающего паспортом Федерации Сент-Китс и Невис (входит в Британское содружество), станет потенциальная невозможность визитов в Россию, где живут его родители. «Но это малая цена относительно того, что поставлено на карту», - написал Дуров.

По мнению основателя Telegram, власти Ирана и России, ограничивая свободу ведения бизнеса, вредят экономикам собственных стран. За последние годы Google, Oracle и Microsoft закрыли в России офисы по развитию, их примеру последовало множество менее крупных компаний, отметил в своем заявлении Дуров.

При этом с точки зрения развития свободного интернета более перспективным Дуров считает Иран. «Я не эксперт по Ирану, но одна вещь относительно этой страны мне ясна: несмотря на продолжающиеся дебаты иранских политиков по поводу регулирования интернета, Иран не блокирует Telegram, и за последние несколько лет 40 млн иранцев имели доступ к защищенной переписке и источникам независимой информации через Telegram-каналы. Также там доступны Instagram и WhatsApp», - написал Дуров.

«Я надеюсь, однажды Иран и Россия достигнут того состояния, при котором мы и другие IT-компании смогут открыть там офисы. До этого момента мы продолжим обеспечивать защиту переписки пользователям на тех рынках, где уважают свободы», - подчеркнул основатель Telegram

Напомним, что накануне министр связи России Николай Никифоров, комментируя отказ мессенджера Telegram предоставлять переписку пользователей в распоряжение ФСБ, заявил, что сервисы, отказывающиеся от сотрудничества с российскими правоохранительными органами, по закону должны быть заблокированы.

«В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать, они, с точки зрения исполнения закона, подпадут под блокировку», — отметил министр.