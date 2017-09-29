Американский военный конвертоплан рухнул в Сирии

В Сирии потерпел крушение конвертоплан ВВС США, передает Reuters со ссылкой на неназванного американского военного чиновника.

По словам источника, который не захотел назваться, в результате инцидента пострадал по меньшей мере один военнослужащий — однако полученные им травмы в целом не несут угрозы жизни.

По данным телеканала Fox News, ссылающегося на собственные источники в Пентагоне, пострадали двое военных, а сам инцидент по сути является жесткой посадкой, а не крушением. Речь идет о конвертоплане Osprey, который в результате был полностью разрушен. Причины аварии пока не установлены, ведется расследование.

В пресс-релизе антитеррористической коалиции, которая действует в Сирии под предводительством США, говорится, что оба пострадавших летчика с конвертоплана были «быстро доставлены для медобследования», и после осмотра их отпустили, поскольку оснований для госпитализации не обнаружилось. «Остальные члены экипажа и пассажиры не пострадали», — уточняется в сообщении.