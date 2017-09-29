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29 сентября 2017, 18:43
визовый режим Куба США

США приостановили выдачу виз на Кубе

Флаги США и Кубы в гаванском автобусе
Флаги США и Кубы в гаванском автобусе
Flickr

США объявили об эвакуации 60 процентов сотрудников своего посольства в Гаване. В связи с этим на неопределенный срок прекращается выдача американских виз на Кубе. Об этом сообщает AP со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.

Госдеп США будет рекомендовать американским гражданам не посещать Кубу, так как эти поездки могут стать опасными.

Отметим, что с конца прошлого года сотрудники американского посольства в Гаване начали жаловаться на недомогание — боли и потерю слуха. По мнению Вашингтона, против дипломатов применили некое «акустическое оружие».

Страны возобновили дипотношения лишь в 2015 году, спустя 54 года после их разрыва.

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