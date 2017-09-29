МИД РФ передал Вашингтону предложения по борьбе с киберугрозами

МИД РФ заявил, что американская сторона уже получила российские предложения по двустороннему сотрудничеству в целях обеспечения кибербезопасности, поэтому теперь ответ за США, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы внешнеполитического ведомства Олега Сыромолотова, который курирует антитеррористическое сотрудничество.

По словам дипломата, «любые многосторонние усилия в этой области должны дополняться двусторонним диалогом».

Сыромолотов заверил, что Россия готова сотрудничать со всеми заинтересованными государствами ради достижения цели, а США являются «безусловным тяжеловесом в области информационно-коммуникационных технологий», поэтому без их помощи эффективности не достичь — и, значит, надо забыть про взаимные претензии ради общих интересов. «При таком раскладе диалог всегда полезнее, чем пикировка или обмен обвинениями. Надеюсь, что американская сторона это тоже понимает», — заявил замглавы МИД РФ.

По его словам, российская сторона уже накопила «позитивный опыт» противодействия киберугрозам, поэтому готова к тематическому диалогу с американцами. «Сотрудничество возобновится, как только для этого созреет Вашингтон... Исходим из того, что сейчас мяч находится на стороне США», — подытожил дипломат.