Ученые выявили подозрительный «стандарт» объема наркотиков при задержаниях

Статистика, собранная Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге на основе открытой информации о проводимых ФСКН задержаниях с изъятием наркотиков, показала наличие подозрительного «стандарта» — массового обнаружения примерно одинакового количества запрещенных веществ.

Речь идет о явной тенденции: в 2013-2014 годы протоколы о подавляющем большинстве задержаний людей с наркотиками содержат данные о примерно 6 г марихуаны (минимальное количество для возбуждения уголовного дела по статье о незаконном приобретении наркотических средств — ст. 228 УК РФ). Аналогичный объем массово фиксировался при изъятии героина.

По словам исследователей, статистику нельзя считать «доказательством искусственных манипуляций со стороны правоохранительных органов» — но она как минимум служит основанием для того, чтобы задаться вопросом о причинах, по которым «наркопотребители чаще всего имеют ровно столько марихуаны и гашиша, сколько нужно, чтобы против них было возбуждено уголовное дело».

Напомним, в середине сентября в Томске были осуждены сотрудники полиции, которых обвиняли в сбыте наркотиков ради повышения раскрываемости ради улучшения статистики работы своего отдела: они искусственно «моделировали» преступления, используя подставных лиц, а потом сами их «раскрывали».