Правительство намерено снизить в 50 раз беспошлинный порог для интернет-покупок

Порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) в Россию может быть снижен с 1 июля 2018 года сразу в 50 раз - с нынешних 1000 евро до 20 евро, передает «Интерфакс».

«Понижение порога беспошлинного ввоза товаров физическими лицами до 20 евро начиная с 1 июля 2018 года», - предусматривает один из пунктов таблицы, оценивающей изменения доходов федерального бюджета, в переданном в Госдуму проекте бюджета на 2018-2020 годы.

По мнению правительства, снижение беспошлинного порога для интернет-покупок может повысить доходы бюджета в следующем году на 30 млрд рублей. Полномочиями таможенного представителя физических лиц в отношении ввозимых товаров планируется наделить «Почту России».

В настоящее время в Россию можно беспошлинно ввозить посылки стоимостью до 1000 евро в месяц и весом до 31 килограмма. Сумма налога сверх этой суммы составляет 30%, но не менее 4 евро за 1 килограмм.

Ранее ожидалось, что в рамках Евразийского экономического союза стоимость беспошлинного ввоза интернет-покупок для личного пользования, доставляемых на территорию ЕАЭС перевозчиком или пересылаемых в МПО, может быть снижена вдвое - до 500 евро в месяц к 2018 году. Спустя еще год ожидалось снижение до 200 евро.

В настоящее время Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрено пороговое значение на 2018 год в размере действующих в настоящее время 1000 евро, на 2019 год - 500 евро, на 2020 год - 200 евро.