Екатеринбург остановил движение троллейбусов из-за звонков о бомбах

Городская администрация Екатеринбурга сообщила о тотальной проверке троллейбусного парка, передает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии. По его словам, причиной проверки стали поступившие в полицию анонимные звонки с сообщениями о заложенных в двух троллейбусах взрывных устройствах.

Поскольку звонивший не назвал номера маршрутов, было решено проверить все троллейбусы без исключения — «в том числе стоявшие в депо». А те, которые находились на линиях, были оттуда сняты.

Сегодня, 29 сентября, в Екатеринбурге из-за «телефонного терроризма» были эвакуированы люди из нескольких десятков общественных зданий — автовокзала, школ и вузов, детсадов и торговых центров.

По словам мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, в общей сложности эвакуация проводилась по 72 адресам. Соответствующее сообщение градоначальник разместил в своем твиттере.

По лжеминированию в Екатеринбурге: 72 объекта, из них 28 школ и 2 садика. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 29 сентября 2017 г.

Местные СМИ сообщали, что из-за массовой эвакуации на улицах города сильно затруднено движение автотранспорта.

Напомним, «телефонные террористы» атаковали разные российские города, и проведенные по звонкам о бомбах эвакуации затронули десятки тысяч людей, в том числе в обеих столицах.

МВД неоднократно сообщало о задержаниях звонивших — но это были не серийные «террористы», а отдельные подражатели, включая подростков и пьяных.