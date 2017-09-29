Экс-глава МИД Литвы совершил с Путиным путешествие во времени в лифте

Бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас поведал журналистам о своей поездке с российским лидером Владимиром Путиным в лифте, которую назвал «случайным столкновением». По его словам, возникший между ними диалог был настолько жестким, что 40 секунд подъема (или спуска, дипломат не уточнил) показались ему 40 минутами.

Рассказывая в эфире «Дождя» об этой встрече, экс-глава литовского МИДа не уточнил, на каком именно мероприятии она произошла, но уточнил, что на протяжении упомянутой поездки они с Путиным обсуждали двусторонние отношения.

«Мы в лифте ехали после переговоров. В лифте только президент Еврокомиссии Баррозу, президент Путин, я и пара охранников», — цитирует РБК рассказ Ушацкаса.

Ушацкас утверждает, что Путин вдруг развернулся к нему и спросил «Чего она на меня все время гонит?» (имея в виду президента Литвы Далю Грибаускайте). Дипломат, по его собственным словам, напомнил российскому лидеру: «Вы тут угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции», поэтому Вильнюс вынужден «на это ответить». «Что нам еще делать?» — развел руками Ушацкас.

Он говорит, что беседа с Путиным продолжалась до начала пресс-конференции, но больше никаких подробностей не раскрыл.

Напомним, российско-литовские отношения обострились после того, как Грибаускайте крайне резко отреагировала на проведение учений «Запад-2017», усмотрев в них возможность нападения войск РФ на Литву и затем на ЕС. Впоследствии она заявила, что грамотные действия официального Вильнюса фактически предотвратили реализацию российских планов вторжения в Европу.