Росгвардия намерена приравнять пневматическое оружие к огнестрельному

Росгвардия разрабатывает поправки в законодательство, ужесточающие контроль за пневматическим оружием и практически приравнивающие его к огнестрельному, передает «Интерфакс».

«Мы начали работу над тем, чтобы завести оборот пневматического оружия в управляемый режим. Такой режим, какой близок к оружию огнестрельному», - сообщил начальник лицензионно-разрешительного главка ведомства Леонид Веденов на брифинге в Москве.

«Мы хотим, чтобы пневматическое оружие можно было приобрести без лицензии, но оно обязательно должно регистрироваться в органах Росгвардии», - уточнил Веденов.

Он отметил, что пневматическое оружие в настоящее время в России очень доступно.

«Оно продается даже в сувенирных магазинах. Такое распространение позволяет владельцам такого оружия свободно применять его в отношении людей», - сказал Веденов, напомнив о случаях в Москве и Подмосковье, когда ученики пришли с оружием в школу и применили его в отношении педагогов.

Напомним, 5 сентября учащийся 9-го класса школы N1 в подмосковной Ивантеевке пришел в школу с пневматической винтовкой, нанес травмы кухонным топориком учительнице, после чего устроил взрывы и стрельбу. Пострадали четыре человека.

Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что травматические и пневматические пистолеты не должны выглядеть как боевые, от «настоящего оружия» они должны отличаться цветом или формой.