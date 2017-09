Хантсман утвержден послом США в России

Сенат США утвердил экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана новым послом в России. Об этом сообщает NBC News.

Кандидатуру Хантсмана предложил президент США Дональд Трамп и поддержал комитет сената США по иностранным делам.

До этого назначения Хантсман занимал пост губернатора Юты с 2005 по 2009 год, а с 2009 по 2011 год был послом США в Китае.

После назначения дипломата поздравил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает «Интерфакс». «Поздравляю Хантсмана с назначением на высокий и ответственный пост. Желаю ему успехов в деле восстановления российско-американских отношений», — отметил он.

Сам Хантсман уже выразил желание как можно скорее оказаться в РФ.

Honored and humbled to serve our great country as U.S. Ambassador to Russia. Looking forward to joining America's Embassy team in Moscow.