«Инфокультура» проводит опрос о востребованности финансовых данных

АНО «Информационная культура» проводит опрос для исследования по востребованности данных о государственных и муниципальных финансах. Цель исследования в том, чтобы установить, в чем именно состоят потребности пользователей (в том числе потенциальных) этих данных. В связи с этим «Инфокультура» призывает всех, кто имеет или хотел бы иметь дело с финансовыми данными, поделиться своим опытом, заполнив этот опрос.

Под финансовыми данными понимается весьма широкий круг сущностей. Среди них данные о государственных закупках и контрактации, о субсидиях (федеральных и региональных), о бюджете (опять-таки, с подразделениями по уровням), о налогах и грантах. К ним примыкают и данные о различных организациях - бюджетных учреждениях, НКО, участниках госзакупок и т.п.



То, что эти данные востребованы, к настоящему моменту уже очевидно. Об этом свидетельствует существование многочисленных проектов, созданных на основе именно финансовых данных. Среди них есть как коммерческие, так и некоммерческие: « Госзатраты », « Закупки 360 », « Контур Фокус », « TenderHunter » и многие другие. Не в последнюю очередь, такая популярность финансовых данных объясняется тем, что они публикуются в открытом доступе в большем объеме и лучшем качестве, чем данные, относящиеся к прочим сферам жизни.