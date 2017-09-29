29 сентября 2017, 10:01
«Инфокультура» проводит опрос о востребованности финансовых данных
АНО «Информационная культура» проводит опрос для исследования по востребованности данных о государственных и муниципальных финансах. Цель исследования в том, чтобы установить, в чем именно состоят потребности пользователей (в том числе потенциальных) этих данных. В связи с этим «Инфокультура» призывает всех, кто имеет или хотел бы иметь дело с финансовыми данными, поделиться своим опытом, заполнив этот опрос.
Под финансовыми данными понимается весьма широкий круг сущностей. Среди них данные о государственных закупках и контрактации, о субсидиях (федеральных и региональных), о бюджете (опять-таки, с подразделениями по уровням), о налогах и грантах. К ним примыкают и данные о различных организациях - бюджетных учреждениях, НКО, участниках госзакупок и т.п.
То, что эти данные востребованы, к настоящему моменту уже очевидно. Об этом свидетельствует существование многочисленных проектов, созданных на основе именно финансовых данных. Среди них есть как коммерческие, так и некоммерческие: «Госзатраты», «Закупки 360», «Контур Фокус», «TenderHunter» и многие другие. Не в последнюю очередь, такая популярность финансовых данных объясняется тем, что они публикуются в открытом доступе в большем объеме и лучшем качестве, чем данные, относящиеся к прочим сферам жизни.
Правда, при всем этом изобилии качество данных оставляет желать лучшего. Но чтобы повысить их качество, необходимо сначала сформировать понимание, чего не хватает и в чем есть потребность. Для этого проводится опрос, в котором могут поучаствовать все, кто так или иначе сталкивался с такими данными.
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