29 сентября 2017, 14:56
ЦБ может выставить акции Бинбанка и «ФК Открытие» на торги
Центральный банк РФ может организовать публичное размещение акций банка «ФК Открытие» и Бинбанка после их финансового оздоровления. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, эти действия, однако, требуют обсуждения.
«Нам не нужен один единственный стратегический инвестор, мы хотим сделать эти банки публичными настолько, чтобы было публичное размещение и чтобы массовым инвесторам было это интересно», — сказала Набиуллина.
«Скорее всего, это будет публичное размещение акций (IPO), но это требует обсуждения, но наша сейчас рабочая версия такая», — добавила она.
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