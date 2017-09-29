ЦБ может выставить акции Бинбанка и «ФК Открытие» на торги

Центральный банк РФ может организовать публичное размещение акций банка «ФК Открытие» и Бинбанка после их финансового оздоровления. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, эти действия, однако, требуют обсуждения.

«Нам не нужен один единственный стратегический инвестор, мы хотим сделать эти банки публичными настолько, чтобы было публичное размещение и чтобы массовым инвесторам было это интересно», — сказала Набиуллина.

«Скорее всего, это будет публичное размещение акций (IPO), но это требует обсуждения, но наша сейчас рабочая версия такая», — добавила она.