«Матильда» заставила коллег Поклонской пожалеть Николая II

Депутаты Государственной думы посетили специальный показ фильма Алексея Учителя «Матильда» в кинозале столичного ГУМа — и вышли с него довольными. По словам большинства из них, картина заслуживает того, чтобы ее посмотрели как можно больше россиян, передает РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сочла экранный образ Николая II живым и поучительным: государь преодолел искушение чувствами и выбрал гражданскую ответственность перед родной страной. Кроме того, депутату понравилась «прекрасная музыка», «замечательные костюмы» и «очень хорошая актерская игра».

Глава думского комитета по культуре режиссер Станислав Говорухин и раньше говорил, что «Матильда» в полной мере соответствует сформулированной Учителем заявке, которая ранее была подана на рассмотрение в министерство культуры и Фонд кино. По словам Говорухина, картина понравилась всем посмотревшим ее депутатам, и они заявили, что после сеанса стали относиться к Николаю II «лучше, чем раньше».

В частности, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что увидел последнего российского императора другими глазами — как эмоционального живого человека, вызывающего сострадание и сочувствие.

Его коллега из фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил, что «Матильда» никоим образом не оскорбляет памяти об императоре. «Чем больше людей посмотрит, тем быстрее это "мракобесие" вокруг этого фильма развеется, и люди поймут, что ничего плохого в фильме нет», — поведал парламентарий журналистам.

Против «Матильды» высказался руководитель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор депутатской группы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов — но он не ходил в ГУМ на показ и, возможно, вообще не видел картину.

Тем не менее, депутат назвал фильм «построенным на неправде». «Если мы считаем, что фильм претендует на звание исторического блокбастера года, то… это очень печально и разочаровывает, что сюжет фильма построен на неправде, вымысле, возможном для художественного фильма, не имеет никакого отношения к историческим событиям. Более того, сама канва носит довольно дурной вкус», — прокомментировал «Матильду» отказавшийся от посещения кинотеатра Гаврилов.

Создатель фильма Алексей Учитель оценил впечатление депутатов от своего детища как в целом благоприятное, но тут же оговорился, что такого отношения мало для прекращения истерии вокруг «Матильды». «Я чувствую: те, кто из депутатского корпуса были против, будут идти конца. Практически, как мне кажется, идет борьба с государством», — прокомментировал режиссер, напомнив, что прокатное удостоверение фильму было выдано в августе, он пойдет в кинотеатрах с пометкой 16+.

Отметим, что показ для депутатов проходил в закрытом режиме, журналистов к зрителям подпустили только после его окончания, а для обеспечения безопасности членов Госдумы в ГУМе были приняты усиленные меры.

Официальный прокат «Матильды» в России стартует 26 октября.