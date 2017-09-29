Кабмин внес в Госдуму проект повышения МРОТ до прожиточного минимума

Российское правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, сообщается на сайте электронной базы данных нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что его реализация позволит через год — к 2019 году — довести МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. По оценке правительства, эта мера будет способствовать «обеспечению повышения заработной платы около 4,5 млн работников», включая 1,6 млн бюджетников.

Соответствующее поручение кабмину дал президент РФ Владимир Путин, предложив с января 2018 года повысить МРОТ с 71–72% от прожиточного минимума до 85%, а в будущем планомерно двигаться к их уравниванию. По словам главы государства, России необходимо «преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан».

Напомним, с 1 июля 2017 года МРОТ в стране вырос с 7,5 тыс. до 7,8 тыс. руб. в месяц (то есть увеличился на 300 рублей).