Нобелевскую премию увеличили впервые за 16 лет

Нобелевский фонд в этом году принял решение увеличить размеры премий, выплачиваемых лауреатам. В последний раз подобная мера предпринималась в 2001 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом, сумма премии вырастет на 12,5%, с 8 млн до 9 млн шведских крон и составит около 1,12 млн долларов.

Стоит отметить, что в 2012 году размер награды даже снизился. Это произошло впервые с 1949 года, решение было принято в рамках преодоления последствий мирового финансового кризиса. Выплата сократилась с 10 млн до 8 млн шведских крон.