Большинство россиян сумели найти плюсы в старости

Большинство россиян (62%) находят свои преимущества в старости и почти три четверти (73%) признались, что старость их не пугает, сообщает ВЦИОМ по итогам опроса.

По мнению 62% респондентов, в старости можно найти такие преимущества как общение с родными и близкими (36%), наличие свободного времени (19%), возможность заниматься любимым делом (17%) и обладание большим жизненным опытом (13%). Треть опрошенных россиян (33%) заявили, что не видят в старости никаких преимуществ.

Среди страхов, связанных со старостью, респонденты чаще всего называли болезни и плохое здоровье (34%), маленькие пенсии и нехватку денег (33%), одиночество (20%) и страх смерти (11%).

По данным социологов , мнения о возрасте, с которого начинается старость - разделились: 17% считают, что в период с 50 до 54 лет, 19% - с 55 до 59 лет, 27% - с 60 до 64 лет, 8% - с 65 до 69 лет, 11% сказали, что старость наступает в возрасте 70 - 74 лет.

Социологи отмечают, что представления о благополучной старости кардинально изменились за последние десятилетия: сейчас более половины россиян (54%) считают, что в старости лучше себя чувствуют те, кто прожил интересную жизнь (в 1998 году и 2009 году так считало 32% и 39% соответственно). По мнению лишь 37% респондентов, лучше в старости тем, у кого есть сбережения (в 1998 году так считало 68%, в 2009 году - 53%).