Роскомнадзор выдал предупреждение CNN за неправильные выходные данные

Американская телекомпания CNN получила административное предупреждение от Роскомнадзора за неправильное указание в эфире выходных данных, передает «Интерфакс».

«Компания CNN получила административное предупреждение за достаточно банальное нарушение: неправильные выходные данные, которые они по закону должны сообщать в эфире», - заявил в пятницу глава Роскомнадзра Александр Жаров, что «такое часто случается».

Глава службы отметил, что если ошибка будет устранена, CNN сможет продолжать работу в РФ, речь о прекращении работы канала в России пока не идет.

«По (российскому) законодательству только после двух предупреждений инициируется процедура прекращения деятельности СМИ, причем, делается это через суд», - напомнил Жаров.

«Им дано время, чтобы эту ситуацию исправить. И мы надеемся, что они достаточно оперативно с ней справятся», - подчеркнул глава Роскомнадзора.

На вопрос, нет ли в претензиях Роскомнадзора в отношении CNN политической подоплеки, и не является ли это реакцией на требование американских властей к RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, Жаров сказал: «Я работаю не в политическом ведомстве, я работаю в надзорной службе. Мы выявляем нарушения в СМИ и на них реагируем».

Ранее сообщалось, что представители CNN в России были вызваны в Роскомнадзор для рассмотрения административного дела о нарушении закона «О средствах массовой информации», но тогда в ведомстве не разъяснили суть претензий к телеканалу.

В Роскомнадзоре лишь сообщили, что нарушения были выявлены в ходе плановой проверки ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», которое транслирует в России эфир CNN.