Следствие попросило суд арестовать жену полковника Захарченко

В ближайшее время Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия по делу бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве. Следователь просит арестовать его сожительницу Анастасию Пестрикову.

«Ходатайство об избрании Пестриковой меры пресечения в виде содержания под стражей поступило в суд и будет рассмотрено в ближайшее время», — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Ранее сожительница Захарченко, свидетельствуя в Мосгорсуде, сообщила на допросе, что у нее от подсудимого имеется несовершеннолетний ребенок. На ее банковском счете по решению суда арестовано порядка 16 млн долларов, которые, как считает следствие, предположительно были добыты преступным путем.

Захарченко вменяют злоупотребление должностными полномочиями, воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также получение взяток по трем эпизодам.

При обыске, как сообщили в Следственном комитете, у бывшего полковника изъяли различную валюту наличными на общую сумму примерно 8,5 млрд рублей. Захарченко уверяет, что квартира, в которой были изъяты деньги, принадлежит не ему, а сестре. В настоящее время следователи пытаются установить происхождение средств.

По данным правоохранительных органов, Захарченко предупредил о запланированных обысках в Нота-банке фигурантов уголовного дела о хищении 26 млрд рублей в этой кредитной организации. Анонимный источник в МВД связывал задержание полковника и его последующий арест именно с делом Нота-банка и предположил, что часть похищенных оттуда денег была обнаружена у Захарченко при обыске.