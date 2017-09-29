Гавайские власти встали на сторону астрономов

Власти Гавайских островов разрешили строительство крупного телескопа на горе Мауна-Кеа. Астрономы надеются, что их долгий спор с местными активистами на этом завершится.

Идея постройки на Мауна-Кеа Тридцатиметрового телескопа (TMT) появилась в 2000 году. Главным инструментом ТМТ станет телескоп-рефлектор с сегментным зеркалом диаметром 30 метров. Строительство было начато осенью 2014 года, но весной следующего года было прервано из-за протестов коренных гавайцев, объявивших, что постройка осквернит священную для них гору. Активисты устраивали демонстрации, пикеты, блокировали путь строительной технике. Подробнее история этого противостояния описана в очерке «Битва за Мауна-Кеа».

Теперь Гавайский совет по земельным и природным ресурсам пятью голосами против двух утвердил разрешение на строительство. Решение совета следует за постановлением судьи Рики Май Амано, вынесенным в июле это года после долгого слушания, в ходе которого противники строительства утверждали, что еще в 2011 году первое разрешение на постройку телескопа было выдано незаконно. В декабре 2016 года суд согласился с их аргументами, но в последующем процессе решение было принято в пользу строителей.

Однако совет по земельным и природным ресурсам обговорил 43 условия, которые должны быть выполнены при возведении ТМТ. В частности, Гавайский университет после постройки ТМТ выведет из эксплуатации три уже существующих на Мауна-Кеа телескопа, а дальнейшее возведение телескопов на горе будет запрещено. Председатель совета Сьюзен Кейс назвала это решение, одним из самых сложных, которые когда-либо приходилось принимать совету, и члены совета стремились с уважением отнестись к аргументам обеих сторон. Противники строительства утверждают, что совет проигнорировал их доводы, и намерены опротестовать решение.