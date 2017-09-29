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29 сентября 2017, 15:42
гражданская авиация происшествия Пулково

В Пулково под пассажирами обрушился трап самолета

Аэропорт Пулково
Аэропорт Пулково
фото: pulkovoled.blogspot.com

В петербургском аэропорту Пулково во время высадки пассажиров из самолета провалилась секция трапа. Об этом сообщает «Фонтанка».

Женщина несла на руках ребенка. Она упала с трехметровой высоты. В результате пассажирка получила перелом ноги.

По данным ТАСС, грудной ребенок при падении получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, сейчас девочка находится в реанимации в одной из детских городских больниц Петербурга. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

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