Путин рассказал «другу» Эрдогану о приросте турпотока из РФ в Турцию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча с турецким коллегой представляется ему эффективной и результативной. «Несмотря на трудности, нам все-таки удалось добиться положительного результата», — подытожил переговоры российский лидер на совместной с Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции по итогам встречи, которая транслировалась на телеканале «Россия 24».

По словам Путина, основными темами переговоров были ситуация в Ираке и Сирии, курдский референдум о независимости, российско-турецкое сотрудничество в сфере экономики и туризма.

Российский президент констатировал, что в Сирии на данный момент «фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны», и то, что они с Эрдоганом подтвердили договоренности по зонам деэскалации, является «общим, исключительно важным успехом» — в том числе и «успехом нашего друга господина Эрдогана».

Следующая встреча состоится в рамках ответного визита Путина в Турцию, который намечен на 2018 год, и в его рамках российский лидер «примет участие в заседании Совета сотрудничества на высшем уровне».

Путин отметил резкий рост товарооборота между двумя странами — примерно на треть за первые семь месяцев текущего года. «Если за прошлый год мы наблюдали падение в 32%, сейчас за первые полгода мы практически полностью восстановили утраченные позиции и за оставшийся год выйдем в плюс», — отметил президент РФ.

Кроме того, на 58,7% вырос за первую половину 2017 года импорт турецкой сельхозпродукции в Россию, и этот прирост обусловлен снятием ряда ограничений — практически всех, как отметил Путин, — на поставки.

По его словам, еще более резко — в 11 раз — выросло «число российских туристов, выбравших Турцию местом своего отдыха», достигнув 2,5 млн человек. Путин считает, что «такой заметный прогресс стал возможен в результате последовательной реализации договоренностей, достигнутых в ходе проведенного в Москве в марте заседания российско-турецкого совета по сотрудничеству высшего уровня, и последующих встреч с господином Эрдоганом».

Отдельного внимания удостоилось двустороннее сотрудничество в энергетической сфере. Президент РФ выразил надежду на то, что строительство и запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции будут осуществлены «в сжатые сроки». Также главы государств затронули вопрос о реализации проекта «Турецкий поток», в прокладку глубоководной части которого инвестировал российский «Газпром».