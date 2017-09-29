Песков намекнул на возможное продолжение череды отставок губернаторов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал прогнозы политологов по поводу продолжения череды отставок глав российских регионов. По словам представителя Кремля, российский лидер Владимир Путин «продолжит заниматься региональной проблематикой», передает ТАСС.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, последуют ли новые отставки на следующей неделе, — и, видимо, его ответ следует расценивать как допуск возможности ухода еще каких-то губернаторов со своих постов.

Напомним, в отставку ушли губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом его нижегородский коллега Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, красноярский губернатор Виктор Толоконский и дагестанский лидер Рамазан Абдулатипов.

Холдинг «Минченко Консалтинг» подготовил экспертный аналитический доклад, в котором спрогнозировал вероятную отставку глав Калмыкии, Северной Осетии, Республики Алтай, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской и Ивановской областей, Приморского края и Санкт-Петербурга.