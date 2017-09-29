Политологи составили рейтинг губернаторов под угрозой отставки

Политологи «Минченко Консалтинг» опубликовали рейтинг губернаторов, которым в ближайшее время может грозить отставка. Об этом сообщается в экспертном докладе под названием «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус».

Главы регионов оценивались по девяти критериям, за каждый из которых можно было получить от 3 до 10 баллов. Кроме того, использовалось три штрафных критерия, которые отнимали очки у чиновников.

Рейтинг показал, что отставка грозит главам Владимирской, Ивановской, Омской, Новосибирской и Мурманской областей, Алтайского и Приморского краев, Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, а также губернатору Санкт-Петербурга.

Минимальный балл Алексей Орлов, глава Калмыкии, — он набрал только 4 балла. 5 баллов получили глава Новосибирской области Владимир Городецкий, 6 баллов — глава Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Омской области Виктор Назаров. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко получил 8 баллов.