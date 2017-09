Маск предложил летать ракетами вместо самолетов по той же цене

Создатель частной американской космической компании SpaceX Илон Маск презентовал концепцию транспортной системы, которая предназначена для перемещения между пунктами назначения на Земле с использованием возвращаемых ракет и космических кораблей. Он разместил ее в своем твиттере.

Маск предлагает использовать в качестве транспорта ракету BFR, создаваемую для полетов на Марс. Согласно его презентации, подобный корабль сможет доставлять пассажиров из Нью-Йорка в Шанхай всего за 39 минут. При этом время полета между любыми двумя точками на Земле будет составлять не более часа.

Как отметил глава SpaceX, цена билета не будет превышать тариф экономкласса в обычном самолете.

Маск заявил, что его компания намерена доставить не меньше двух грузовых кораблей на Марс к 2022 году, а первых колонизаторов - к 2024 году.

Supporting the creation of a permanent, self-sustaining human presence on Mars. https://t.co/kCtBLPbSg8 pic.twitter.com/ra6hKsrOcG