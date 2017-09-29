29 сентября 2017, 10:46
Роскомнадзор обвинил CNN в нарушении закона
Представители американского телеканала CNN в России вызваны в Роскомнадзор для рассмотрения административного дела о нарушении закона «О средствах массовой информации». Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства 29 сентября.
Однако Роскомнадзор не разъясняет суть претензий к телеканалу.
Стоит отметить, что КоАП содержит четыре разных статьи, посвященных закону «О СМИ»: нарушение правил освещения выборов, распространение запрещенной информации, непредоставление отчетности о финансировании и нарушение правил распространения информации.
В ведомстве отметили лишь, что все нарушения были выявлены в ходе плановой проверки ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», которое транслирует в России эфир CNN.
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