Роскомнадзор обвинил CNN в нарушении закона

Представители американского телеканала CNN в России вызваны в Роскомнадзор для рассмотрения административного дела о нарушении закона «О средствах массовой информации». Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства 29 сентября.

Однако Роскомнадзор не разъясняет суть претензий к телеканалу.

Стоит отметить, что КоАП содержит четыре разных статьи, посвященных закону «О СМИ»: нарушение правил освещения выборов, распространение запрещенной информации, непредоставление отчетности о финансировании и нарушение правил распространения информации.

В ведомстве отметили лишь, что все нарушения были выявлены в ходе плановой проверки ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», которое транслирует в России эфир CNN.