РАН выбрала вице-президентов 64-летнего возраста

На общем собрании Российской академии наук были утверждены все кандидаты в вице-президенты РАН, предложенные ее новым главой Александром Сергеевым, передает РБК. Их средний возраст, как отмечает издание, составил 64 года.

Ученым секретарем РАН стал бывший замминистра сельского хозяйства Николай Долгушкин, представляющий отделение сельскохозяйственных наук академии.

Вице-президентами избраны ректор Уральского государственного аграрного университета Ирина Донник, проректор МГУ Алексей Хохлов, директор Института археологии РАН Николай Макаров, председатель ДВО РАН Валентин Сергеенко, бывший и.о. главы РАН Валерий Козлов, глава Уральского отделения Валентин Чарушин, химик Валентин Пармон, директор Института биологии моря им. Жирмунского ДВО РАН Андрей Адрианов, руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии ГНЦ имени Сербского Владимир Чехонин, астроном Юрий Болега и руководитель секции океанологии, физики атмосферы и географии Отделения наук о Земле Валерий Бондур.

В президиум РАН избраны бывшие соперники Сергеева на выборах президента академии — гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных матер​иалов Евгений Каблов, председатель совета ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» Владислав Панченко и директор Института молекулярной электроники Геннадий Красников, руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, а также бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, ректор МГУ Виктор Садовничий, нобелевский лауреат Жорес Алферов и Борис Порфирьев, которого физик Андрей Заякин из «Диссернета» критиковал за оправдание обвиненных в плагиате авторов научных работ.

Отметим, что ранее, после избрания на пост главы РАН, Александр Сергеев публично обещал омолодить президиум академии.