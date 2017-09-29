Мужчина зарезал четырех человек в Свердловской области

Четыре человека погибли, один госпитализирован в тяжелом состоянии в результате резни, устроенной неизвестным мужчиной в Свердловской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

28 сентября мужчина напал с ножом на людей в поселке Шамары Шалинского городского округа, рассказал источник. «Мужчина с ножом напал не на прохожих, он целенаправленно шел убивать. Вчера началось, в 12:42 поступил вызов», - рассказали в местном отделении скорой помощи.

В результате резни четыре человека убиты, еще один пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки и находится в Шалинской ЦГБ, где ему сделали операцию.

По данным ТАСС, конфликт произошел на бытовой почве.

По сообщению РЕН ТВ, правоохранители уже установили личность мужчины - подозреваемым стал ранее судимый мужчина по фамилии Наймушин.

В селе Шамары уже происходили громкие преступления. В январе 2016 года еще один житель села, 51-летний Виктор Б., отрубил топором голову 45-летнему мужу своей сестры после того, как застал его с тремя любовницами.