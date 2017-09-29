Главный полицейский Камчатки отстранен от должности из-за махинаций

Начальник управления МВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и отстранен от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Следователями ГСУ СК России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России, задержан начальник УМВД по Камчатскому краю Александр Сидоренко», — отметила она.

Теперь следствие намерено просить суд о заключении Сидоренко под стражу.

По данным СМИ, начальник управления МВД стал фигурантом дела о махинациях при строительстве ведомственной вертолетной площадки в Халактырском аэропорту Камчатки.