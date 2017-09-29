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29 сентября 2017, 09:25
Камчатка МВД мошенничество Следственный комитет

Главный полицейский Камчатки отстранен от должности из-за махинаций

Начальник управления МВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко вручает грамоту
Начальник управления МВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко вручает грамоту
41.мвд.рф

Начальник управления МВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и отстранен от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Следователями ГСУ СК России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России, задержан начальник УМВД по Камчатскому краю Александр Сидоренко», — отметила она.

Теперь следствие намерено просить суд о заключении Сидоренко под стражу.

По данным СМИ, начальник управления МВД стал фигурантом дела о махинациях при строительстве ведомственной вертолетной площадки в Халактырском аэропорту Камчатки.

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