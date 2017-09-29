Путин уволил губернатора Красноярского края

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Красноярского края Виктора Толоконского. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Врио главы региона назначен Александр Усс. Толоконский, как отмечается, покинул пост по собственному желанию. Указ президента вступил в силу с момента его подписания.

Между тем, как передает РИА Новости, в ЦИКе заявили, что голосование на выборах губернаторов в регионах, где прошли отставки, пройдет 9 сентября 2018 года. Там пояснили, что по закону это голосование не может быть совмещено с выборами президента РФ.

Отметим, на место Толоконского политологи прочили главу Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова. Сам он, однако, заявил, что эта информация является непроверенной, и доверять ей не стоит.