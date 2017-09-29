Гендиректору «Вим-Авиа» предъявлено обвинение в мошенничестве

Генеральному директору авиакомпании «Вим-Авиа» Александру Кочневу предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Накануне сотрудники главного управления Следственного комитета по расследованию особо важных дел задержали Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву. Против руководства «Вим-Авиа» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Менеджеров авиакомпании заподозрили в получении 1 млн рублей от продажи билетов, несмотря на то, что в компании знали об отсутствии возможности выполнения обязательств перед пассажирами.

Также Роспотребнадзор возбудил административное дело в отношении «Вим-Авиа» и туроператора TUI за нарушение сроков оказания услуг, передает «Интерфакс».

«В соответствии с законодательством туроператор несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг и иных условий договора о реализации туристского продукта. Роспотребнадзором в установленном законом порядке были возбуждены дела об административном правонарушении в отношении как авиакомпании, так и туроператора ООО "ТТ-ТРЭВЕЛ" (торговая марка TUI)», - говорится в сообщении ведомства.

«Клиенты туроператора TUI, находившиеся более двух суток в аэропорту «Домодедово», вылетели в пункт назначения сегодня в 03:15, том числе благодаря действиям со стороны службы», - добавили в Роспотребнадзоре.

В свою очередь, представители туроператора выразили удивление в связи с возбуждением административного дела.

«Как только случилась ситуация с "Вим-Авиа" (а у нас была полностью оплачена вся перевозка до конца сезона), мы заказали более 20 альтернативных рейсов для того, чтобы завозить и вывозить туристов, оплатив перевозку повторно. Более того, три-четыре дня за наш счет живут туристы в Анталье. В аэропортах мы организовали мобильные пункты с питанием, водой, там находятся наши представители, в том числе, в аэропорту "Домодедово". Мы уведомили туристов, что не нужно ехать в аэропорт, что мы будем сообщать по мере того, как самолеты будут отправляться, когда приезжать», - заявил генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура.

После целой серии задержек рейсов, из-за которых пострадали тысячи пассажиров, авиакомпания «Вим-Авиа» 25 сентября официально призналась, что не имеет ресурсов для продолжения работы и прекращает выполнять чартерные рейсы. На вывоз туристов бортами «Вим-Авиа» российские власти выделили 98 млрд рублей.